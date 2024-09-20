Плакаты о проведении референдума расклеивают в Шымкенте

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Разъяснительные плакаты о предстоящем референдуме, размещают в Шымкенте. Для этого в мегаполисе привлекли порядка 200 человек. В целом информационно-разъяснительная работа проходит во всех регионах.

«Молодежные активисты будут вести работу вплоть до дня голосования, до дня тишины. Это работа ведется во всех 20 областях, в городах, селах и районах. То есть мы планируем дойти до каждого жителя и довести важную информацию. В целом, в Народный штаб вошли все партии нашей страны, несколько организаций, молодежные представители которых совместно ведут информационно-разъяснительные работы с населением», — говорит Акерке Искандерова, председатель МК «Жастар рухы».

Правом голосования на сегодняшний день обладает около 12 миллионов 245 тысяч человек. Проявить свою гражданскую позицию 6 октября они смогут на 10 тысячах участков по всей стране, сообщили в ЦИК. Казахстанцам будет задан всего один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» И предложены только два прямых ответа: «Да, согласен» или «Нет, не согласен».