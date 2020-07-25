Будут обработаны свыше 2000 улиц, 1147 остановок, 45 мест массового отдыха – парки и скверы, а также дворовые территории 2171 многоэтажного дома.
Работы проводят специалисты коммунальных служб, военнослужащие с применением спецтехники. Работники обеспечены средствами для распыления дезинфицирующей жидкости.
Участие в субботнике принимают и владельцы коммерческих объектов.
Всего в работам привлекли 94 единицы спецтехники, 170 средств распыления (50 – для работников коммунального предприятия «Шымкент жасыл қала», 40 – для военнослужащих, 80 – для сотрудников сервисных компаний). На обработку территорий выделено 5 тонн хлорки и 600 литров уксусной кислоты.
Департамент по ЧС города Шымкента предоставил 27 единиц спецтехники. По семь машин работают на территории Абайского района, Енбекшинского и Каратауского районов и шесть – в Аль-Фарабийском.