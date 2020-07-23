Многодетные семьи Шымкента говорят, что дистанционное обучение для них стало настоящей проблемой.

И если вопрос с интернетом еще как-то можно решить, то что делать, когда уроки идут одновременно у нескольких детей, а гаджет один на всех?

Четверо детей Салтанат Боранбаевой — школьники. Четвертую четверть они закончили с горем пополам, не зная, как поделить единственный смартфон. А так как подключиться к онлайн урокам своевременно не получалось, серьезно пострадал и уровень образования, считает многодетная мать.

Купить каждому ребенку смартфон или компьютер семья не в состоянии. А потому при одной мысли о дистанционном обучении в первой четверти приводит многодетные семьи в отчаяние.

И таких семей в городе немало. Согласно официальным данным в Шымкенте 42 000 школьников из социально незащищенных семей. Чтобы решить проблему, таким семьям выдадут во временное пользование школьные компьютеры. Кроме того, каждому школьнику из этой категории в августе выплатят по 30 000 тенге. В этом году нет необходимости покупать школьную форму. А потому эти средства семьи смогут потратить на приобретение необходимых школьных предметов.

Общее количество компьютеров в школах превышает 11 000. Более 3000 ПК, которые покупались 4 года назад, вышли из строя. В мегаполисе, где более 200 000 школьников ощущается острый дефицит компьютеров. А потому предлагается в этом году средства, выделяемые на горячее питание школьников, перенаправить на приобретение такой необходимой техники.