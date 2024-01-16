В Туркестанской области растёт число многодетных семей. В настоящее время там их насчитывается более 183 тысяч. Такую статистику озвучили местные власти. Особая гордость региона – матери получившие знаки «Күміс алқа» и «Алтын алқа».

В семье Коштаевых шумно и весело, впрочем, как и всегда. Застали их за общим делом – рукоделием. Помогают все: от дошколят до самых старших. 42 года назад Идоят апай и Акылбек-ата и представить не могли, насколько большое их ждёт счастье. Они вырастили семерых детей, а сейчас воспитывают 21-го внука.

«Мне нравится быть многодетной мамой. Дети – моё богатство и счастье. Сейчас они выросли, у меня появились внуки. Я этому безумно рада, наша семья становится больше и крепче. Когда мы вместе даже сложные заботы превращаются в мелкие хлопоты», — говорит Идоят Сыдыккызы, обладательница знака «Алтын алқа».

Быть многодетными родителями – непростая задача. Поэтому, воспитанию в этой семье всегда уделялось большое внимание. Сегодня во многих сёлах Келесского района в последние годы регистрируют демографический бум. Специалисты связывают это с улучшением благосостояния населения.

«Мы наблюдаем рост населения Келесского района. Сейчас количество наших многодетных матерей по району составляет 13197. Среди них есть обладательницы «Алтын алқа», которые воспитывают семь и более детей. Количество таких женщин – 1678», — говорит Гульнур Куралбаева, руководитель отдела занятости и социальных программ Келесского района.

В лидерах по росту населения в регионе, согласно официальным данным, также Жетысайский, Сарыагашский и Сайрамский районы. К слову, и в семье Коштаевых, намерены и дальше радоваться рождению внуков. Ведь большая семья в несколько раз увеличивает поддержку и радость.