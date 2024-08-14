Как к учебному году готовятся многодетные семьи Туркестанской области

Подготовка к школе – это ежегодная масштабная операция, требующая от родителей учеников продуманного подхода и строгого планирования. Сначала – ежедневные поиски выгодных предложений.

В этом году за парты сядут сразу трое детей многодетной матери Нази Карамановой. Это значит, что три комплекта школьной формы, три пары обуви, три рюкзака и бесчисленные наборы тетрадей и ручек – довольно приличная сумма из семейного бюджета.

«Мы берём брюки за 8 тысяч, рубашку за 6 тысяч. Спортивная форма стоит дорого – 25 тысяч. Мне кажется, уходит 200 тысяч тенге на троих, я так рассчитываю. По сравнению с прошлым годом, цены в этом году немного выросли», — говорит Нази Караманова, жительница Сайрамского района.

Список того, что надо купить к началу учебного года, составляют и в многодетной семье Арзимкуловых. Для них это не простая экономическая задача. В третий класс пойдут тройняшки Разия, Рабия, Раяна, а в старшие классы – близняшки Фатима и Зухра. Подрастают ещё близнецы. По подсчётам, семья намерена сэкономить и уложиться в 350 тысяч тенге.

«Мы обмениваемся вещами. Я надеваю вещи Фатимы. По очереди носим. Потом тройняшкам оставим, если, конечно, в хорошем состоянии будут», — говорит Зухра Арзимкулова, жительница Сайрамского района.

Тем временем в магазинах, на рынках и ярмарках в самом разгаре предшкольные сборы. И цены на товары, уверяет продавец Арай Усенкызы, выросли не значительно.

«Цена на рубашки на рынках начинается от 4-ёх тысяч пятисот тенге, как я видела. Производство – Пекин и Кыргызстан. В социальных магазинах можно найти подешевле», — говорит Арай Усенкызы, продавец.

Несмотря на различные мнения о ценах, для родителей главное обеспечить детей всем необходимым к началу учебного года. В Туркестанской области больше 60 тысяч детей получат помощь от государства. Родителям каждого ребёнка перечислят чуть больше 43 тысяч тенге.

По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. «Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции «Адал азамат». Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре».

Подрастающее поколение, уверен президент страны — это будущее Казахстана, государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.