В Туркестанской области полицейские раскрыли грабеж и кражу сотовых телефонов.

В полицию г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница том, что ее ограбили в одном из городских парков и отобрали сотовый телефон. По словам потерпевшей, в парке на нее напал грабитель и силой отобрал «Айфон 6» стоимостью 80 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 191 УК РК «Грабеж».

На место происшествия сразу же направили наряд патрульной полиции местной полицейской службы УП г. Туркестан. С целью задержания подозреваемого, стражи порядка тщательно прочесали близлежащие территории, опросили очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в ограблении. Им оказался житель г. Кентау, ранее судимый за грабеж и кражи.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Изъятый в качестве вещественных доказательств сотовый телефон вернули законной владелице. Полицейскими проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

В Сарыагашском районе полицейские также раскрыли несколько краж сотовых телефонов. Так, в отдел полиции обратился местный автовладелец о том, что один из его пассажиров похитил у него сотовый телефон стоимостью 80 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые инспектора полиции МПС Сарыагашского РОП в течение суток установили и задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась местная жительница, одна из пассажирок потерпевшего автовладельца. Похищенный сотовый телефон полицейские вернули законному владельцу. По факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемая находится под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не оставлять сотовые телефоны без присмотра. Также не стоит прилюдно демонстрировать дорогие вещи и сотовые телефоны в общественных местах, которые могут привлечь внимание злоумышленников.

По возможности не оставляйте без внимания свои ценные вещи в автомашинах или при посещении многолюдных мест. В случае, если вы стали жертвой или очевидцем ограбления или кражи чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.