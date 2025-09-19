Сарыагаш готов стать визитной карточкой Туркестанской области

Сарыагашский район должен стать центром притяжения оздоровительного туризма. Сейчас в санаториях региона есть немало нерешенных проблем. Пути их решения обсуждали на заседании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Живописная природа и целебные источники: Сарыагашский район обладает большим потенциалом для того, чтобы притягивать туристов с целью оздоровления.

С начала года Сарыагашский район посетили больше 16 тысяч туристов, это на треть меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Получается, количество санаториев растет, а качество их работы, и соответственно, спрос, снижаются. Развитию туристического бизнеса мешает низкий уровень обслуживания и ценовая политика.

В Туркестане обсудили перспективы развития «Сарыагашского лечебно-реабилитационного комплекса» и курортной зоны в поселке Коктерек. Аким области подчеркнул: важно, чтобы лечебный туризм стал драйвером развития экономики Туркестанской области. Для этого необходимо использовать все возможности природно-лечебных комплексов Сарыагашского района. Аким поручил повысить качество обслуживания в санаториях, туристы должны чувствовать себя комфортно. Необходимо обновить инфраструктуру и придерживаться строгих санитарных норм.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Будущее лечебного туризма — в качестве. Без конкурентоспособности сегодня не выжить. Берите пример с развивающихся коллег. Время изменилось — люди ждут качественного отдыха».

Лечебный туризм — это не только отдых и забота о здоровье, но и мощный инструмент, влияющий на экономику, социальную сферу и международный имидж страны. Сарыагаш может стать узнаваемым брендом и визитной карточкой Казахстана. Но для этого необходима государственная поддержка и, вместе с тем, открытость и ответственное отношение со стороны предпринимателей, работающих в этой сфере. Все они должны вовремя уплачивать налоги. Нуралхан Кушеров напомнил, что уплата налогов — это не только юридическая обязанность, но и гражданская ответственность.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Предприниматели, использующие теневые схемы и уклоняющиеся от уплаты налогов, думают не о государстве, а только о своем кармане. Это бегство от ответственности перед обществом. Подобные случаи имеются и среди санаториев. Уклонение от налогов — прямое препятствие для социального развития страны. Каждый тенге, не поступивший в бюджет — это несостоявшаяся школа, недостроенная больница или неотремонтированная дорога. Мы требуем, чтобы санатории работали легально, вели прозрачный учет доходов и расходов».

Владельцам зон отдыха дали конкретные поручения: легализовать санатории, зарегистрироваться в налоговых органах, повысить качество обслуживания, заняться ремонтом и благоустройством, а для этого разработать и реализовать конкретный план мероприятий. Сейчас в Сарыагашском районе функционируют 64 санатория. До конца года планируется открытие еще 3 новых объектов.