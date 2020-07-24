Постановление главного санврача Шымкента № 28: Как изменится режим работы ЦОНов и «Казпочты»
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Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал Постановление №28, от 23.07.2020 года, «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача города Шымкента»
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