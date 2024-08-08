60 пар в Шымкенте поженились в «счастливую дату» 08.08

60 пар в Шымкенте выбрали для создания семьи красивую дату — 08.08.

В Шымкенте свадебный бум: август — один из популярных месяцев для заключения браков, в красивую дату — в «счастливый день» 8 августа женится рекордное количество пар.

«Этот год не стал исключением. Свадебный ажиотаж в городском РАГСе спровоцировала так называемая– «счастливая дата» — 8 августа. С начала года 7 525 пар заключили свой брак. Также популярностью у горожан пользуются необычные и праздничные даты. В этом году 8 августа в нашем РАГСе зарегистрировали брак 60 пар.

— Сами молодожены уверяют, что дата им просто понравилась, но решение пожениться они приняли по более веским причинам», — сказала Алтынай Татаева, PR-менеджер Шымкентского филиала «Правительства для граждан».

К слову, регистрация брака 8 августа прошла в новом торжественном зале, который открылся в июне этого года.

Напомним, функция регистрации актов гражданского состояния передали Госкорпорации 1 июля 2023 года. Заявление на регистрацию брака можно подать в РАГСе за 15 дней до даты регистрации, также через портал электронного правительства и приложение банков второго уровня. Торжественную церемонию проводит сотрудник РАГС. К слову, есть и выездная услуга торжественной регистрации брака.

Справочно:

Адрес зала торжеств: мкр. «Асар-2», уч. 2630. ТЦ «Tolebi»

Режим работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед.