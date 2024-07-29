Сервис доставки документов работает в ЦОНе Шымкента

Шымкентцы активно пользуются сервисом доставки готовых документов на дом.

Филиал «Правительство для граждан» напоминает, что жителям Шымкента доступна доставка готовых документов из центров обслуживания населения. Услугополучатели, которые подали заявки на изготовление документов, могут не посещать ЦОН во второй раз для того, чтобы их забрать. Курьер может привезти их по удобному адресу. Так, с начала года более 600 шымкентцев сумели оценить работу сервиса.

«Для того, чтобы заказать доставку на дом, клиенту необходимо ответить на SMS от службы «1414» с предложением оформить доставку готовых документов. Далее нужно заполнить анкетные данные, указать адрес доставки и телефон. Затем необходимо произвести оплату за доставку документов», — рассказала Алтынай Татаева, Pr-менеджер филиала «Правительства для граждан» по городу Шымкент.

К сведению, на данный момент к доставке доступны документы по 144 видам госуслуг. Среди них — государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, апостилирование документов об образовании, выдача архивных справок и другие. При этом под сервис доставки не попадают такие документы как удостоверение личности, паспорт и водительские права.