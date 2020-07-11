В Шымкенте предпринимаются все меры по лечению больных ОРВИ и пневмонией.

К борющимся с вирусными заболеваниями подключились и предприниматели. Балтабай Асан, оказавший спонсорскую помощь при открытии провизорного центра в мкр Самал-3, на днях планирует наладить в Шымкенте производство кислородных баллонов.

Первые выздоровевшие пациенты покидают провизорный центр в Шымкенте. Перенёсшим двухстороннее воспаление лёгких предстоит, долгий курс реабилитации. Он может длиться месяцами.

Абдугалла Кылышов, житель: «Огромное спасибо врачам. Благодаря им, мы выжили. Здоровья медикам, долгих лет жизни. Пусть опасная инфекция покинет нас навсегда».

За две недели, в переоборудованную под стационар школу в микрорайоне «Самал», поступили 344 пациента. 181 из них уже выписаны. В центре работают 21 врач, 51 медсестра и 19 санитаров. В стационаре принимают с диагнозом ОРВИ и пневмония тех, кто приходит за помощью к медикам самостоятельно. Привозят сюда и пациентов на скорой. Подача кислорода осуществляется через аппараты Боброва. Их в центре 34.

Предприниматель Балтабай Асан помогает стационару со дня открытия: лекарствами, оборудованием, питанием. Обещает, что и дальше будет делать всё от него зависящее, до полного выздоровления горожан. Бизнесмен готовится поставить на поток и производство кислородных баллонов.

Балтабай Асан, предприниматель:» Показали акиму производство. Он будет открыт на базе предприятия, расположенного по Ташкентской трассе. Мощность 1100 кислородных баллонов в сутки. Уже на следующей неделе поступят в медицинские учреждения».

Врачи предупреждают, что заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание. И даже не подозревает, что в организме творится катастрофа.

Динара Кадырбаева, главный врач лечебного центра №14: «Просим граждан не заниматься самолечением, а при первых признаках заболевания обратиться за медпомощью. Не подвергайте свою жизнь опасности, из-за интоксикации организма выздоровление будет долгим».