пневмония

Пульмонологи Казахстана дали подробные рекомендации по профилактике и лечению пневмонии.

Важно понимать, что коронавирусное поражение нижних дыхательных путей значительно отличается от бактериальных пневмоний, с которыми обычно сталкиваются пациенты, отметила врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой семейной медицины НАО «Медицинский университет Астана» Наталья Латыпова.

Чтобы не пропустить возможное развитие пневмонии, нужно следить за такими симптомами, как кашель, одышка, дискомфорт, выраженное ограничение вдоха и боли в грудной клетке. При этом, как правило, симптомы пневмонии появляются не ранее, чем на пятый-седьмой день после появления признаков ОРВИ.

«Если эти симптомы не прогрессируют и температура не сохраняется, не задерживается больше чем 7 дней, я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики или бежать и делать компьютерную томографию. Если же человек видит на протяжении 2-3 дней, после того как появились эти симптомы, замечает, что они усиливаются, что появляется либо вторая лихорадка, либо повышение температуры, либо не прекращается первая, это может быть признаком серьезного поражения легких и требует проведения исследования и смены тактики лечения, наращивания терапии», – подчеркнула Наталья Латыпова.

Лечение выбирается исходя их анализа динамики и периодизации процессов. В начальный период, когда организм борется собственными иммунными силами, не требуется назначения антибиотиков и гормонов, за исключением критических состояний.

Во второй период важно оценить динамику процесса. Если есть снижение сатурации, нарастание одышки, то это повод для срочного обращения к врачу или вызова скорой помощи. Тогда же могут быть назначены антикоагулянты, усилена противовоспалительная терапия, а в случае появления признаков или лабораторных показаний вторичной бактериальной инфекции – назначены антибиотики. На особом контроле должны находиться пациенты из группы риска: пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

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