Пульмонологи Казахстана дали подробные рекомендации по профилактике и лечению пневмонии.

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Важно понимать, что коронавирусное поражение нижних дыхательных путей значительно отличается от бактериальных пневмоний, с которыми обычно сталкиваются пациенты, отметила врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой семейной медицины НАО «Медицинский университет Астана» Наталья Латыпова.

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Чтобы не пропустить возможное развитие пневмонии, нужно следить за такими симптомами, как кашель, одышка, дискомфорт, выраженное ограничение вдоха и боли в грудной клетке. При этом, как правило, симптомы пневмонии появляются не ранее, чем на пятый-седьмой день после появления признаков ОРВИ.

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«Если эти симптомы не прогрессируют и температура не сохраняется, не задерживается больше чем 7 дней, я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики или бежать и делать компьютерную томографию. Если же человек видит на протяжении 2-3 дней, после того как появились эти симптомы, замечает, что они усиливаются, что появляется либо вторая лихорадка, либо повышение температуры, либо не прекращается первая, это может быть признаком серьезного поражения легких и требует проведения исследования и смены тактики лечения, наращивания терапии», – подчеркнула Наталья Латыпова.

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Лечение выбирается исходя их анализа динамики и периодизации процессов. В начальный период, когда организм борется собственными иммунными силами, не требуется назначения антибиотиков и гормонов, за исключением критических состояний.

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Во второй период важно оценить динамику процесса. Если есть снижение сатурации, нарастание одышки, то это повод для срочного обращения к врачу или вызова скорой помощи. Тогда же могут быть назначены антикоагулянты, усилена противовоспалительная терапия, а в случае появления признаков или лабораторных показаний вторичной бактериальной инфекции – назначены антибиотики. На особом контроле должны находиться пациенты из группы риска: пожилые и люди с хроническими заболеваниями.