Полицейские Шымкента отправили семью семью без определенного места жительства в центр социальной адаптации.

19 июля текущего года участковыми инспекторами полиции Абайского района ДП г. Шымкент в ходе обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории административного участка, возле магазина «1000 мелочей» по ул. Гагарина выявлена супружеская пара с несовершеннолетним ребенком, не имеющая определенного места жительства.

Чтобы семья не осталась на улице, сотрудники полиции встретились с представителями акимата и общественного фонда «Қызыл Ай», и обсудили данный вопрос.

В результате членам данной семьи окажут содействие в оформлении документов.

Бригадой скорой помощи №56 они были доставлены в центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, сообщает Пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент.