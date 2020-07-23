Благодаря оперативным и профессиональным действиям участкового инспектора полиции Н. Куралбаева удалось предотвратить конфликт и не допустить жертв среди односельчан

21.07.20 г. в дежурную часть ОП г.Кентау поступило сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство. Далее к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые стали забрасывать камнями его дом и дома его родственников.

На место происшествия первым прибыл участковый инспектор местной полицейской службы ОП г. Кентау Нурлан Куралбаев. Оценив обстановку, полицейский сообщил о происходящем в дежурную часть и принял меры к прекращению конфликтной ситуации. Несмотря на полученные травмы во время потасовки и активное неповиновение граждан, участковый инспектор не допустил применения силы и огнестрельного оружия. Ему удалось остановить дальнейшее развитие конфликта среди сельчан.

В результате получившим телесные повреждения участковому инспектору Нурлана Куралбаеву и 3 пострадавшим оказали медицинскую помощь. В ходе успешно проведённых розыскных мероприятий оперативниками задержаны 4 подозреваемых лиц.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям участкового инспектора полиции Н. Куралбаева удалось предотвратить конфликт и не допустить жертв среди односельчан.

В настоящее время по данному факту полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.