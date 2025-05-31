Шымкентского хулигана поставили на учет за то что лез к животным в зоопарке

Хулиганом, пнувшим страуса в зоопарке Шымкента, оказался несовершеннолетний. Полиции удалось установить его личность. Дело дошло до суда, передает КТК.

Теперь за поведением парня будут строго следить – его поставили на учет. Возмущение в соцсетях вызвало его поведение в зверинце. На днях посетитель перелез через ограждение вольера и пнул страуса. Кроме того, он прыгал на клетки других животных и дразнил хищников. Объясняться за такое поведение пришлось не только самому хулигану, но и его родителям.

Пресс-служба ДП г. Шымкента: «С несовершеннолетним и его родителями была проведена профилактическая беседа. Кроме того, правонарушитель был поставлен на учет в полиции. Собранные материалы по факту мелкого хулиганства направлены в суд. Решением суда правонарушитель привлечен к ответственности».