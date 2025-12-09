Мужчине, напавшему на свою невестку, вынесли приговор

Районный суд Тулебийского района Туркестанской области вынес приговор мужчине, который на торжестве напал на певицу — свою бывшую невестку.

Суд признал его виновным по статье «Хулиганство» и назначил 1 год ограничения свободы. Подсудимый признал вину. По его словам, причиной стала «обида» — ему не понравилось, что бывшая невестка выступала на сцене. Он просил переквалифицировать дело на статью «Побои», однако суд отказал.

Инцидент произошёл в августе в ресторане «Зағамбар» Толебийского района и быстро разлетелся по социальным сетям.