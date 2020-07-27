Международный союз охраны природы (IUCN) поддержал проект АСБК по сохранению джейранов в Казахстане, передает Otyrar.KZ.

За последние десятилетия численность джейранов в стране сократилась на более 90%, главные причины — браконьерство и потеря местообитаний.

В рамках проекта планируются полевые исследования, мечение джейранов спутниковыми передатчиками, работа с местным населением и другие мероприятия, направленные на оценку состояния популяции вида для разработки дополнительных мер по его сохранению.

Кроме того, планируется выяснить, как влияют пограничные заграждения на границе Казахстана и Туркменистана на миграцию животных. Продлятся работы до осени 2021 года.

Реализация проекта стала возможной благодаря запуску в 2019 году программы IUCN Save Our Species по Центрально-Азиатскому региону, которая поддерживает Центрально-Азиатскую инициативу по млекопитающим (CAMI) Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, более известной как Боннская конвенция (CMS).

Джейран (Gazella subgutturosa) — парнокопытное из рода газелей, в Казахстане распространён в южных регионах. Занесён в Красную книгу Казахстана, в Международном красном списке имеет статус “Угрожаемый” (VU).

По данным 2015 года, численность вида в стране, когда-то достигавшая почти 200 тысяч, составляет 13-15 тысяч особей.