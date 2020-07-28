В Шымкенте наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 54 инфицированных, рост составил 1,2%, передает Otyrar.KZ.

Это по сравнению с показателями на начало текущего месяца сократилось в два раза.

Об этом сообщил аким Шымкента Мурат Айтенов на заседании Правительства.

«На сегодняшний день в Шымкенте зарегистрировано 4 708 человек, зараженных вирусом COVID-19, из них пролечено 2 938 человек. За первые пять дней июня зарегистрировано 84-100 зараженных, это составляет 2,5-3%, а за прошедшие сутки зарегистрировано 54 зараженных вирусом. По сравнению с началом этого месяца наблюдается снижение в два раза», — сказал аким города.

По словам акима, количество вызовов скорой помощи сократилось на 43%, количество больных, получающих лечение в стационарах снизилось на 56,9%.

Также он отметил, что в городе усилена работа по оказанию первичной медико-санитарной помощи.

В частности, в Шымкенте дополнительно создано 197 мобильных бригад, около 16 тысяч больным оказаны стационарные услуги на дому. Кроме того, мобильными бригадами 45 074 гражданам доставлены медикаменты на дом.

«В рамках поручения Касым-Жомарта Кемеловича по регулированию вопросов лекарственного обеспечения населения на складах города сформирован месячный запас лекарственных средств. На сегодняшний день из иностранных государств завезли 2 млн. 676 тыс. флаконов первоочередных лекарственных средств и 16 млн. 700 тыс. масок. Кроме того, дополнительно приобретены 58 аппаратов ИВЛ, 250 дыхательных аппаратов «Боброва» и 26 реанимационных мониторов. В настоящее время 88,7% реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ», — сказал аким города.

Кроме того, в медицинских организациях решаются вопросы постоянного обеспечения кислородом. Количество койко-мест, обеспеченных кислородом, достигло 861.

Дополнительно в 2-х больницах города будут запущены кислородные станции. Наряду с этим, в течение месяца к кислородным станциям будут подключены еще три больницы города.

Пресс-служба акима города Шымкента