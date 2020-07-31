В Шымкенте в праздничные дни «Курбан айт» Департаментом полиции усилены меры по обеспечению правопорядка.

С 31 июля по 2 августа 2020 года на въездах в город Шымкент установлено 17 постов, усилен контроль над соблюдением карантинного режима, ведь опасность распространения опасного вируса еще существует, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Приняты ряд ограничительные меры по предотвращению случаев, способствующих распространению коронавирусной инфекции.

На территории города запрещено проводить забой животных, реализацию скота. Жертвоприношение осуществляется только в режиме онлайн.

На указанных постах полицейские проверяют грузовые автотранспортные средства. В ходе проверки установили 65 грузовых автомобилей, перевозящих скот. Все они были вынуждены вернуться обратно.

Напомним, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача города Шымкент №29 с 31 июля по 2 августа 2020 года введен ряд ограничений. Все эти ограничения приняты для предотвращения распространения коронавируса.