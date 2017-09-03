Шымкентские бараны самые дорогие жертвенные животные в стране

В Шымкенте самые дорогие в стране жертвенные бараны. И если стоимость услуг забойщиков во всех крупных городах Казахстана примерно одинаковая — 1500-2000 тенге, то стоимость самой «жертвы» различается в разы. Цена жирного барана в Шымкенте доходит до 80 тысяч тенге.

Несколько информационных порталов страны разместили таблицы с ценами на баранов и крупный рогатый скот. Из них следует, что самая низкая цена бяшки в Алматы, Усть-Каменогорске и Кокшетау — нижний предел начинается с 15 тысяч тенге.

И если в Уральске, Актау и Петропавловске стоимость жертвенного животного заканчивается на отметке 40 тысяч тенге, то в Шымкенте цена барана с этой суммы только начинается. За 18-25 тысяч тенге в областном центре ЮКО можно купить только молодняк.

По продажам крупного рогатого скота на праздник Шымкенте сравнялся с Алматы — и у нас, и в южной столице максимальная цена КРС — 300 тысяч тенге. Только в Алматы можно купить корову подешевле — за 100 тысяч тенге, в Шымкенте цена начинается от 190 тысяч.

Сколько баранов и крупного рогатого скота будет принесено в жертву в дни празднования Курбан Айта в Шымкенте, никто и никогда не считает. Разве что в мечетях можно взять сведения о количестве пожертвованного на благотворительные нужды скота.

Несколько лет подряд в дни празднования Курбан Айта в сети появляются видео со сбежавшими от заклания баранами. В этом году отличился российский город Иваново. Крупный бяшка с обрывком веревки бегал по улицам города 1 сентября, удивляя автомобилистов.

А социальные сети пестрят веселыми поздравлениями с праздником. Наряду с приятными, теплыми пожеланиями добра и мира, пользователи интернета делятся «народным творчеством» на тему баранов.

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