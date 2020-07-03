В дежурную часть управления полиции г. Туркестан обратилась местная жительница. Молодая женщина сообщила, что у нее в микроавтобусе по дороге из Кентау в Туркестан неизвестные забрали сумку с документами, деньгами в сумме 150 000 тенге и сотовым телефоном стоимостью 85 000 тенге.

Заявление полицейские зарегистрировали в ЕРДР и принялись к розыску подозреваемых лиц.

Буквально за считанное время стражи порядка благодаря камерам видеонаблюдения установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители областного центра, семейная пара.

Со слов подозреваемых, они ехали вместе с потерпевшей в автобусе. По дороге семейная пара конфликтовала с потерпевшей. Из за этого водитель оставил их на обочине дороги.

При высадке один из них от злости забрал сумку пассажирки, которая оказалась под ногами. Пересели в другую машину и добрались домой.

В данное время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по ст. 389 УК РК «самоуправство». Вещественные доказательства изъяты и возвращены законной владелице. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.