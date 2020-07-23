В Туркестанском областном перинатальном центре № 3 в среднем за сутки рожают 25 женщин или около 10 тысяч женщин в год. В связи с пандемией будущие мамы стали чаще обращаться к врачам, передает Otyrar.KZ.

Одна из них — 28-летняя Бименова Акбота. В результате диагностического обследования у нее была обнаружена двухсторонняя полисегментарная пневмония.

В связи с резким ухудшением дыхания, беременной женщине была проведена экстренная операция кесарева сечение, ребенок появился на свет на 31-ой неделе.

Несмотря на преждевременные роды, состояние матери и ребенка удовлетворительное, роженица пошла на поправку. Женщина получает лечение в провизором госпитале.

Помимо этого, 32-летняя Муйдинова Мансая попала в реанимационное отделение с двусторонней пневмонией нижних дыхательных путей. Благодаря профессионализму врачей областного перинатального центра, малыш появился на свет на 32-ой неделе.

Несмотря на преждевременные роды и болезнь матери, состояние ребенка удовлетворительное. После родов Мансаю госпитализировали в провизорный стационар для лечения. В соответствии с состоянием матери и ребенка врачи предпринимают все необходимые меры, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Следует отметить, врачи Туркестанского областного перинатального центра №3 в период пандемии уделяют особое внимание охране материнства и детства, борясь за будущее каждой матери и ребенка.