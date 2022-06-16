Врачи из Алматы провели День открытых дверей в Шымкенте

В городском перинатальном центре многолюдно с раннего утра. Длинные очереди выстроились к высококлассным специалистам из Алматы.

Врачи из южной столицы бесплатно консультируют беременных женщин из группы риска. Обследование проходят и пациентки с онкологическими заболеваниями.

Гулизар Мустафауглу пришла на прием с участковым гинекологом. Женщина готовится стать мамой в четвертый раз. Однако низкий уровень тромбоцитов в крови вызывает у врачей опасения.

Гулизар Мустафауглу, жительница г.Шымкента:

«Пришла сегодня за консультацией, очень довольна. Врачи мне объяснили, что всё будет зависеть от моих тромбоцитов. Если они будут хорошие, то дальше буду ходить. Если тромбоциты будут падать, то рожать меня отправят в Алматы».

Алматинские доктора бесплатно консультируют женщин с поражением центральной нервной системы и эпилепсией.

Динара Мирзахметова, председатель АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» г. Алматы:

«Лечение мы прописывали соответственно их заболеванию. Иногда мы рекомендовали консультацию у узких специалистов. Если у них, например, есть заболевания тромбоцитопения, то необходима консультацию гематолога. Потом мы решаем с гематологом, когда разрешать роды женщине, чтобы потом получить здорового ребенка и соответственно, чтобы у мамы не было осложений».

Обеспокоены и онкологи-маммологи. Шымкентские женщины зачастую пренебрегают профессиональной консультацией врачей, отдавая предпочтение — народным целителям. Это приводит к необратимым последствиям.

Алия Абдрахманова, руководитель центра маммологии КазНИИ онкологии и радиологии г. Алматы:

«Химиотерапию проводим беременным, за месяц до родов заканчиваем химиотерапию. Через плаценту химия не проходит. Они идут потом на роды, далее мы прекращаем лактацию препаратами. То есть, есть бромокриптин, есть достинекс, есть очень много альтернативных препаратов. Потом мы их забираем в онкологию, они дальше продолжают химиотерапию, либо назначаем хирургическое лечение».

Ведущие специалисты из Алматы приезжают в Шымкент раз в два месяца. В экстренных случаях, доктора наук консультируют по видеосвязи.

Темирхан Варзилов, главный врач городского перинатального центра г. Шымкента:

«Сколько врачей говорят, столько и мнений. Бывают сложные пациенты, которых лично нужно увидеть. Их невозможно проконсультировать по телефону. Нужно именно лично посмотреть и определиться. Плюс есть пациенты, которые тоже хотят услышать мнения врачей из Алматы».

В этот раз алматинские специалисты успели осмотреть 29 женщин. У каждой из них появилась уникальная возможность получить дополнительную консультацию у ведущих врачей Казахстана.