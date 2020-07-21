В Туркестанской области в июне месяце в центр вызова скорой медицинской помощи поступило около 3000 звонков. Сейчас, в целом, в регионе поступает 1800 звонков, передает Otyrar.KZ.

Большая часть вызовов приходится на жалобы повышенной температуры и воспаление легких у пациентов пожилого и среднего возраста.

Так, по области около 150 вызовов с ОРВИ, 120 с пневмонией и около 15 с симптомами коронавирусной инфекции.

Работает Call-центр в областной медицинской станции скорой медицинской помощи. Специалисты полностью работают согласно плану медицинского консультирования больных.

Больные доставляются экстренно в зависимости от своего состояния в лечебные учреждения и получают нужное лечение.

В областной станции скорой медицинской помощи в сутки обслуживаются 124 бригад скорой помощи, в том числе 16 бригад скорой помощи по городу Туркестан.

«В бригадах скорой помощи задействовано 372 врача и фельдшера.

В том числе по Туркестане работают 32 врача и фельдшера,16 водителей. Круглосуточно работают диспетчеры и на городских и районных станциях области. Автомобили скорой помощи дополнительно оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких в количестве 75 штук. Мы готовы приложить все усилия для борьбы с этой инфекцией и помочь каждому пациенту», — сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Туркестанской области Даулет Мусаев.

По словам руководителя службы скорой медицинской помощи, в регионе весь персонал в лечебных учреждениях обеспечен защитной одеждой, а отделения и посты снабжены необходимыми медикаментами.