В дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что один из жителей села Манкент в своем доме собрал более 50 гостей и проводит свадебное торжество, передает Otyrar.KZ.

В результате стражи порядка остановили свадебное мероприятие, на котором собрались много гостей. За грубое нарушение требований карантина, полицейские составили административный протокол.

Вместе с тем, в Сайрамском районе зарегистрировали еще два аналогичных факта нарушение карантина. В одном из них, местный житель собрал в своем доме более 20 гостей и отмечал женитьбу сына.

В другом случае, сельчанин пригласил свыше 15 человек и провел обряд «проводы невесты».

Оба факта мобильная группа также своевременно проверила и остановила семейные торжества, не допустив массового скопления людей.