В ходе рейдов мобильная группа проверила места общепита, торговые дома, магазины и другие места массового скопления людей на предмет выявления нарушений санитарных норм и ношения масок, передает Otyrar.KZ.

На сегодняшний день в Мактаральском районе выявлено 270 правонарушителей, не соблюдавших требования карантина.

Большинство из них являются владельцами магазинов, игротек и увеселительных заведений, которые работали даже после установленного времени суток.

К примеру, участковые инспектора полиции Мактаральского РОП выявили факт проведения свадебного торжества в одном из ресторанов в поселке Атакент.

В результате в отношении организатора тоя и администрации заведения составили административные протокола.