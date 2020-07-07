Зарегистрированы 76 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 30 июня по 6 июля, передает Otyrar.KZ.
Акмолинская область – 9:
Мужчины 1964, 1964, 1977, 1963, 1942 годов рождения,
Женщины 1967, 1960, 1968, 1956 годов рождения.
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Алматинская область – 3:
Мужчины 1960, 1954, 1944 годов рождения.
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Атырауская область – 7:
Мужчины 1963, 1965, 1951 годов рождения,
Женщины 1947, 1980, 1972, 1947 годов рождения.
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Восточно-Казахстанская область – 1:
Мужчина 1961 года рождения.
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Жамбылская область – 2:
Женщины 1964, 1927 годов рождения.
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Западно-Казахстанская область – 7:
Мужчины 1941, 1968, 1955 годов рождения,
Женщины 1942, 1952, 1943, 1952 годов рождения.
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Кызылординская область – 1:
Женщина 1960 года рождения.
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Карагандинская область – 24:
Мужчины 1958, 1946, 1947, 1942, 1958, 1940, 1932, 1952, 1943, 1946, 1960, 1935, 1964, 1935 годов рождения,
Женщины 1950, 1947, 1949, 1961, 1947, 1958, 1954, 1936, 1972, 1940 годов рождения.
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Мангистауская область – 5:
Мужчины 1960, 1980, 1949 годов рождения,
Женщины 1965 и 1942 годов рождения.
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Северо-Казахстанская область – 4:
Мужчины 1959 и 1964 годов рождения,
Женщины 1938 и 1955 годов рождения.
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Туркестанская область – 2:
Мужчина 1956 года рождения,
Женщина 1958 года рождения.
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Павлодарская область – 1:
Мужчина 1988 года рождения.
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город Нур-Султан – 2:
Мужчины 1943 и 1954 годов рождения.
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город Алматы – 4,
Мужчина 1963 года рождения,
Женщины 1978, 1940, 1957 годов рождения.
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город Шымкент – 4,
Мужчины 1962 и 1972 годов рождения,
Женщины 1966 и 1944 годов рождения.
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Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
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Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 264 случаев с летальным исходом.