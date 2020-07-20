Художник из Шымкента благоустраивает дворы своего собственного района.

Вениамин Шульгин рисует уже больше полувека, с прошлого года мужчина начал рисовать на стенах и воротах гаражей в родном дворе.

Автор полотен уверяет, что каждый творческий человек должен нести свое искусство в массы.

«На западе это уже давно апробировано, каждый творческий человек должен вложить свой вклад в город свой, начиная со двора. Не каждый пойдет в парк Абая в выставочный зал, а тут люди потоком идут и каждый раз ни с того ни с сего», — говорит мастер.



Краски с кисточкой Вениамин держит в руках уже почти полвека. На счету мастера сотни искусных полотен. В прошлом году мужчине пришло в голову разнообразить скучный пейзаж своего родного двора. Первая его большая работа — вот эта разноцветная колибри. По словам Вениамина, за каждую свою работу он берется лишь в хорошем настроении. Говорит, только так картина будет радовать и дарить прохожим хорошее настроение.

«Сейчас такова реальность, угнетающая, а это как раз позитив. Я никогда не возьмусь за краску, если у меня плохое настроение. Живопись не существует у меня в негативе, пока у меня не появляется желание воплотить тот или иной сюжет», — говорит Вениамин Шульгин.

Вдохновение, по словам мужчины, приходит к нему внезапно. Художник уверяет, до этого он рисовал лишь небольшие работы, расписывать целые стены ему в новинку. Почти все картины Вениамин рисовал за свой счет — покупал и грунт и краски. Горожане от такой красоты в восторге.



«Очень красиво и приятно. Глаз радует», — говорит горожанин.

«Очень радуют такие картины, он у нас очень отзывчивый, рисует, говорит, что для души», — рассказывает жительница.

Рисовал Вениамин и в карантин, но сейчас работать стало сложнее, средства приходится экономить. Тем не менее, останавливаться мужчина не собирается, и ждет, когда вдохновение придет вновь, чтобы творить.

Анастасия Новикова