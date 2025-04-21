От персональной выставки до коллективного юбилея

Начало апреля ознаменовалось двумя событиями на культурном горизонте: это персональная выставка художника Рамиля Ахмаева и юбилейный концерт хора ветеранов «Ардагер».

Уже 26-я по счету выставка открылась в галерее универсальной библиотеки имени А. Пушкина с благословения шымкентского филиала Союза художников в лице его председателя Абдумуталипа Ахметова. А юбилейный концерт прошел в грандиозном здании Дома дружбы, бывшем кинотеатре «Казахстан», и своей масштабностью полностью отвечал солидной дате – 50-летию творческой жизни легендарного хора.

Яркая палитра художника-натуралиста

Не успела я зайти в библиотеку, как ко мне тут же подскочила подруга с восторгами: «Это такая великолепная выставка! Такая светлая и теплая, что на душе становится необыкновенно хорошо…» Словом, для восприятия увиденного я была уже позитивно подготовлена, осталось только убедиться самой. И увиденное меня не разочаровало.

Во-первых, стало ясно, что художник влюблен в природу до полного в ней растворения. Во-вторых, он относится к ней почти с религиозным чувством преклонения, как относились древние друиды. В-третьих, это живописец с потрясающим чувством цвета и всех немыслимых оттенков и полутонов. И наконец это человек большой и широкой души: от всех полотен веет добротой и искренней любовью к окружающему миру.

Немного о самом художнике. Рамиль Ахмаев имеет крепкое профессиональное образование. Сначала он окончил Детскую художественную школу г. Чимкента, а после учился на художественно-графическом факультете Чимкентского педагогического института (ЧПИ). Его учителями были Г. Никонов, А. Павловский, Ю. Ломакин. Кто знает эти имена, тот поймет и ценность такой профессиональной подготовки.

С 2001-го по 2015 год у него прошло 15 персональных выставок в Шымкенте. В 2015-м – международная персональная выставка в рамках итальянско-российского проекта «Сопричастность к искусству». И в том же году была персональная выставка в Российско-итальянской академии Феррони, где Р. Ахмаев получил почетный диплом за вклад в мировое искусство. В 2024 году он принял участие в совместной выставке творческих работ «Күзгі вернисаж» с участием членов Союза художников Казахстана.

Как видно из вышеперечисленного, Рамиль Ахмаев в своем художественном деле далеко не новичок. Видно и то, что человек привык работать на живой натуре, его полотна настолько достоверны и реалистичны, что порой даже хочется веточку потрогать руками. В ходе выступлений по случаю открытия выставки я убедилась, насколько была права. Да, действительно, Рамиль – художник, чувствующий природу каждой клеточкой своего сердца. У него много горных пейзажей, от которых захватывает дух. Так это неслучайно! Как говорили его друзья, он исходил эти вершины собственными ногами! Хотя, бывало, и на мотоцикле, а иногда на коне.

Говорили, что он сам покорял горные высоты в составе альпинистских групп, а бывало, что в одиночку. Говорили, что он бесстрашно спускался на лыжах с головокружительных зимних трасс, то есть с горами всегда был на короткой дружеской ноге.

Но не стоит думать, что художник зациклился на горных пейзажах. Под его кистью благоухают прекрасные цветы, наполняются соком величавые березы, пахнет медом полевое разнотравье, а тут вдруг и в сказку попадаешь, где витязь восседает на коне, а былинная Лада ждет своего любимого… В его пейзажах вода всегда прозрачная и чистая – в озере ли, ручье или реке, а цветы играют всеми красками и оттенками природной палитры.

Кстати, цветы для художника – это не просто ботанические объекты, для него они приобретают какой-то сакральный смысл, как олицетворение великого Божьего замысла. Иначе не объяснишь, как можно поместить в столь малые формы всю прелесть истинного совершенства и земной красоты. Именно об этом говорят его восхитительные картины «Лилия», «Цветущие ирисы», «Алые цветы», «Нарциссы на солнце» и ряд других не менее прекрасных работ.

Рамиль Ахмаев, конечно, художник-реалист, однако мир, который он изображает, это не фотографично-статический снимок с натуры. Это глубоко продуманные, выстраданные, философские размышления человека о природе, о времени и о себе. Об этом говорят даже названия его картин – «Вечная весна», «Ведра счастья и несчастья», «Воды Вселенной» и другие.

Что интересно, Рамиль Ахмаев никогда не хотел стать профессиональным художником и не рассматривал живопись как постоянный источник дохода. Хотя даже самые ранние его картины, например, дипломная работа «Проводы в армию» произвела сильное впечатление на комиссию, пророчившую ему многообещающее будущее.

Похоже, живопись для него – это неотъемлемая потребность души, без которой он не мыслит своего существования. Так что, сходите на эту выставку, не пожалеете! Там вы точно вдохнете огромную порцию свежего воздуха, необходимого для прочищения кармических каналов, забитых повседневной рутиной бытия.

Когда поет народный хор

На такие концерты, как этот, надо бы принудительно приводить всех нытиков, ипохондриков и мизантропов, которым жизнь всегда не хороша, а все люди плохие. Когда б они увидели, как два с лишним часа хористы, убеленные сединами, на сцене выкладываются, как говорят, на полную катушку, то они тут же излечились бы от хронического пессимизма и негативного взгляда на мир. Это стало бы самой эффективной тонизирующей терапией через наглядный пример необыкновенной жизнестойкости и бодрости духа.

Юбилейный концерт в честь 50-летия народного хора «Ардагер» прошел под девизом «Будем мы вместе с хором всегда!» Это неслучайная фраза: все участники хора – люди, преданные выбранному делу, то есть хоровому народному пению, и посвящают ему все свободное время. Их любовь к своему коллективу несомненна, это доказано самим фактом такого долгого и яркого существования в культурном ареале Шымкента.

История этого славного хора уходит в далекие 70-е годы прошлого столетия. Никто уже не помнит, кому первому пришла светлая идея создать городской хор ветеранов – одному ли человеку, одержимому песенным искусством, или группе людей, но этот замысел счастливо воплотился в жизнь.

Впрочем, в те времена подобные хоры были не такой уж большой редкостью, еще жили и здравствовали действительные участники войны, прошедшие через горнило кровавых сражений. Вот, говорят, и этот хор в прошлом имел другое название – «Хор ветеранов войны». Многие из хористов имели награды за боевые заслуги. Перечислим их поименно: Дмитрий Нестеренко, Григорий Микула, Рахимкул Джанибеков, Максим Михайлов, Александр Капатурин, Федор Тупиков, Михаил Егоров, Зулпихар Калиев, Галина Швецова. Вечная им слава! Теперь же ветераны почти все ушли в вечность, а хор пополнился их потомками – ветеранами труда и «ветеранами» жизни. Они приняли эту песенную эстафету и с гордостью продолжили дело дедов и отцов.

И все же временем основания хора «Ардагер» можно считать конкретную дату – 6 мая. В этот день в чимкентском Дворце металлургов появилась красочная афиша о первом концерте «Хора ветеранов войны и труда». Успех был потрясающим! Хор исполнял хорошо знакомые и любимые песни, а зал с удовольствием подпевал. Нет нужды говорить, что вскоре хор стал желанным гостем на всех городских мероприятиях, больших и малых концертных площадках города и районов области. Словом, необходимым, любимым и своим! На момент создания хора самому молодому участнику было 45 лет, а самому старшему – 60.

Первым руководителем хорового коллектива стала Елена Васильевна Азарова. Именно при ее руководстве на I Всесоюзном смотре самодеятельного творчества хор стал дипломантом и получил почетное звание «народный». За свою плодотворную деятельность на ниве творчества и культуры Елена Васильевна была награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»).

Вторым долголетним руководителем была ее талантливая ученица, солистка хора Ольга Васильевна Салангина. Она продолжила путь своей предшественницы, нацеленный на совершенствование исполнительского мастерства и расширение хорового репертуара. Эта планомерная работа показала великолепные результаты. В апреле 2012 года коллектив ветеранов труда выступил в «Конгресс-холле» Астаны с презентацией новой песни «Ардагерлер жыры», написанной нашими земляками: композитором Сабитом Абдраимовым на слова Женисбека Мауленкулова. А самое примечательное, что эта прекрасная песня стала гимном ветеранов труда всего Казахстана!

Теперь с каждым годом к каждому юбилейному или знаковому событию хор приходил с какой-либо результативной победой. Наши хористы не раз становились лауреатами и призерами различных смотров, конкурсов, фестивалей среди хоровых коллективов страны.

В 2019 году Ольга Васильевна Салангина решила передать бразды правления солистке хора Татьяне Викторовне Гайдари, которая одна из немногих имеет профессиональное музыкальное образование, обладает сильным голосовым сопрано и несомненными организаторскими способностями.

Многие годы с хором работает тоже крепкий профессионал-концертмейстер-баянист Рамиль Равильевич Мубараков. И, конечно же, неподдельное восхищение вызывают хористы, отдавшие хору долгие годы жизни и все силы своей души. Об этом говорят красноречивые цифры: около 30 лет служат хору солисты Равиля Хакимова, Надежда Тихонова, Рашида Абдульманова, 25 лет – Ольга Васильевна Салангина, 20 лет – концертмейстер Рамиль Мубараков, а также солистка и поэтесса Екатерина Садохина и хористка Вера Дубовская.

19 лет поют в хоре солистка Алла Ибраева и хористка Людмила Новомлинова, 17 лет – Любовь Приблагина и Людмила Лапшина. 15 лет посвятили хору Людмила Абрамова и солист Василий Котляров. Более десятка лет отдали хору лауреат многих конкурсов Жаксыбай Оналбекулы, Римма Самыкина, Вера Лубинова, Галина Уразаева, Вера Мисина и Тамара Смышляева.

Хотелось бы назвать и остальных, да не позволяет ограниченная газетная площадь, но все они одинаково заслуживают восхищения и преклонения за самоотверженность в служении любимому делу.

Уже очень скоро мы будем отмечать великую дату – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Нет сомнений, что народный хор «Ардагер» будет просто нарасхват! В их репертуаре есть целый цикл песен военных лет, а песня «День Победы» – визитная карточка коллектива ветеранов.

Дай Бог им удачи, здоровья и долголетия!

Елена Летягина