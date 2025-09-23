Теперь проверить историю автомобиля можно через приложение «ЦОН»

В целях цифровизации государственных услуг и повышения их качества Государственная корпорация «Правительство для граждан» внедрила в мобильное приложение «ЦОН» новый сервис – «Иcтория авто».

Новый сервис позволяет гражданам получать полную информацию о транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Казахстан. Таким образом, в документе отражаются сведения о регистрации автомобиля, наличии арестов и залогов, административных штрафах, таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, особых отметках и выданных техпаспортах.

Следовательно, такой формат дает возможность заранее выявить скрытые проблемы, снизить риски при покупке и убедиться в юридической чистоте транспортного средства. Одновременно сервис способствует повышению прозрачности сделок и снижению вероятности мошенничества на автомобильном рынке.

Для получения информации заявителю достаточно указать VIN-код автомобиля. Так, отчет формируется в режиме реального времени на основе данных, которые подтягиваются из государственных баз данных и информационных систем.

Напомним, что сервис доступен в мобильном приложении «ЦОН» (App Store/Google Play) после авторизации по ИИН и номеру телефона.

Следует отметить, что стоимость одной проверки составляет 500 тенге, при этом предусмотрены пакетные предложения: 10 проверок за 4500 тенге и 20 проверок за 8000 тенге.

Запуск сервиса «История авто» является значимым шагом в развитии современных решений, которые обеспечивают более удобное, прозрачное и безопасное взаимодействие граждан с государством.