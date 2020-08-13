В Туркестанской области реализуется программа «Қамқорлық».

Цель программы — оказание всесторонней помощи малоимущим и нуждающимся гражданам. Координаторами данной программы являются областной филиал партии «Nur Otan» и акимат области.

С начала года в рамках комплексной программы «Қамқорлық» помощь была оказана 1643 семьи. В том числе 34 семьи получили жилье, 75 человек трудоустроены на постоянную работу, и еще 178 человек привлекли к оплачиваемым общественным работам. В обеспечении жильем активно участвуют предприниматели, граждане страны и выпускники школ.

Кроме того, в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» еще 1339 семей получили продукты питания, одежду и материальную помощь.

На сегодняшний день по поручению акима области Умирзака Шукеева акимы районов, городов и Туркестанский областной филиал партии «Nur Otan» проводят активную работу. Во всех районах и городах созданы специальные комиссии, утверждены кураторы.

Благое начинание высоко оценило население.