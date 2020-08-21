73-летняя пенсионерка Арстанова Хадиша 10 августа поступила в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, предает Otyrar. KZ.
Больная с воспалением легких, сразу же была госпитализирована в реанимационное отделение и была подключена к аппарату искусственного дыхания.
В ходе обследования было установлено, что у больной — коронавирусная инфекция.
Кроме того, у пожилой женщины была артериальная гипертензия.
В результате лечения, проведенного квалифицированными специалистами, улучшилось состояние здоровья 73-летней бабушки. На восьмой день больная была переведена из реанимационного отделения в палату. По словам врачей, у пациентки было повреждено 60% легких. Сейчас получает лечение по протоколу, улучшается состояние здоровья.
“Увидев старания врачей, я хотела жить дальше. Мы должны ценить специалистов медицины. Всем спасибо!”- говорит 73-летняя бабушка Хадиша Арыстанова.
Коронавирустен айыққан 73 жастағы әжей дәрігерлерге алғысын білдірді. 73 жастағы зейнеткер Арыстанова Хадиша 10-тамыз күні ауыр халде жұқпалы аурулар ауруханасына түскен. Емдеу мекемесіне өкпесі қабынып түскен науқас бірден реанимация бөліміне жатқызлып, жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Тексеру барысында науқаста коронавирус бары анықталған. Бұған қоса қарт кісіде артериалды гипертензия болған.Білікті мамандар жүргізген емнің нәтижесінде 73 жастағы әжейдің денсаулық жағдайы жақсарып, сегізінші күні науқас жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Дәрігерлердің айтуынша, Хадиша әжейдің өкпесі 60 пайыз зақымданған. Науқас хаттама бойынша ем алуда, денсаулық жағдайы жақсарып келеді. “Дәрігерлердің күтімін көріп ары қарай өмір сүргім келіп кетті. Біз медицина мамандарын бағалай білуіміз қажет. Барлығына рақмет!”-дейді 73 жастағы әжей Хадиша Арыстанова. 73-летняя бабушка, вылеченная от коронавируса, поблагодарила врачей. 73-летняя пенсионерка Арстанова Хадиша 10 августа поступила в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Больная с воспалением легких, сразу же была госпитализирована в реанимационное отделение и подключена к аппарату искусственного дыхания. В ходе обследования было установлено, что у больной — коронавирусная инфекция. Кроме того, у пожилой женщины была артериальная гипертензия.В результате лечения, проведенного квалифицированными специалистами, улучшилось состояние здоровья 73-летней бабушки. На восьмой день больная была переведена из реанимационного отделения в палату. По словам врачей, у бабушки повреждено 60% легких. Пациентка получает лечение по протоколу, улучшается состояние здоровья. “Увидев старания врачей, я хотела жить дальше. Мы должны ценить специалистов медицины. Всем спасибо!”- говорит 73-летняя бабушка Хадиша Арыстанова.
Опубликовано Управление Здравоохранения Города Шымкент Четверг, 20 августа 2020 г.