73-летняя пенсионерка Арстанова Хадиша 10 августа поступила в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, предает Otyrar. KZ.

Больная с воспалением легких, сразу же была госпитализирована в реанимационное отделение и была подключена к аппарату искусственного дыхания.

В ходе обследования было установлено, что у больной — коронавирусная инфекция.

Кроме того, у пожилой женщины была артериальная гипертензия.

В результате лечения, проведенного квалифицированными специалистами, улучшилось состояние здоровья 73-летней бабушки. На восьмой день больная была переведена из реанимационного отделения в палату. По словам врачей, у пациентки было повреждено 60% легких. Сейчас получает лечение по протоколу, улучшается состояние здоровья.

“Увидев старания врачей, я хотела жить дальше. Мы должны ценить специалистов медицины. Всем спасибо!”- говорит 73-летняя бабушка Хадиша Арыстанова.