В Туркестанской области COVID-19 выявили у 20-летней беременной женщины.
В Сайрамскую районную инфекционную больницу на 39-ой неделе беременности она поступила с симптомами ОРВИ.
Результат анализов показал, что у пациентки коронавирусная инфекция.
Врачи провели консилиум и назначили лечение.
В результате беременная женщина родила здорового ребёнка весом 3,4 кг. У малыша сразу взяли пробу на коронавирус, результат отрицательный.
В настоящее время состояние матери и ребёнка врачи оценивают как стабильное. Это первая беременность молодой мамы.
Стоит отметить, что в прошлом году в регионе благополучно родили 122 беременных женщин, инфицированных короновирусной инфекцией.
В Туркестанской области с начала года родилось около 15 тысяч детей, а в 2020 году — 61 274. Регион лидирует по рождаемости в республике.