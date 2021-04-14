В Туркестанской области COVID-19 выявили у 20-летней беременной женщины.

В Сайрамскую районную инфекционную больницу на 39-ой неделе беременности она поступила с симптомами ОРВИ.

Результат анализов показал, что у пациентки коронавирусная инфекция.

Врачи провели консилиум и назначили лечение.

В результате беременная женщина родила здорового ребёнка весом 3,4 кг. У малыша сразу взяли пробу на коронавирус, результат отрицательный.

В настоящее время состояние матери и ребёнка врачи оценивают как стабильное. Это первая беременность молодой мамы.

Стоит отметить, что в прошлом году в регионе благополучно родили 122 беременных женщин, инфицированных короновирусной инфекцией.

В Туркестанской области с начала года родилось около 15 тысяч детей, а в 2020 году — 61 274. Регион лидирует по рождаемости в республике.