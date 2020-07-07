В Шымкенте врачи вылечили 82-летнюю женщину с 90% поражения легких, передает Otyrar.KZ.
Она была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 1 в тяжелом состоянии с диагнозом «пневмония».
При осмотре врачи выяснили, что у пациентки поражено 90% легкого.
Состояние было осложнено и кровотечением в легких.
30 июня в связи с ухудшением состояния здоровья врачи перевели ее в реанимационное отделение.
Там специалисты оказали медицинскую помощь согласно протоколу лечения COVID-19.
В результате состояние здоровья пациентки улучшилось и 06.07.2020 года ее выписали из больницы.
Врачи говорят, что ее состояние не вызывает опасений. А она благодарит врачей за спасение.
«Низкий поклон всем медицинским работникам! Берегите себя», — сказала своим врачам 82-летняя Галина Хрущева.
В Шымкенте врачи выходили 82-летнюю женщину с 90% поражения легких. Она была госпитализирована в городскую клиническую больницу #1 в тяжелом состоянии с диагнозом "пневмония".При осмотре врачи выяснили, что у пациентки поражено 90% легкого. Состояние было осложнено и кровотечением в легких.30 июня в связи с ухудшением состояния здоровья врачи перевели ее в реанимационное отделение.Там специалисты оказали медицинскую помощь согласно протоколу лечения COVID-19. В результате состояние здоровья пациентки улучшилось и 06.07.2020 года ее выписали из больницы. Врачи говорят, что ее состояние не вызывает опасений. А она благодарит врачей за спасение."Низкий поклон всем медицинским работникам! Берегите себя", — сказала своим врачам 82-летняя Галина Хрущева.
Опубликовано Управление Здравоохранения Города Шымкент Понедельник, 6 июля 2020 г.