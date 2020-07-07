В Шымкенте врачи вылечили 82-летнюю женщину с 90% поражения легких, передает Otyrar.KZ.

Она была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 1 в тяжелом состоянии с диагнозом «пневмония».

При осмотре врачи выяснили, что у пациентки поражено 90% легкого.

Состояние было осложнено и кровотечением в легких.

30 июня в связи с ухудшением состояния здоровья врачи перевели ее в реанимационное отделение.

Там специалисты оказали медицинскую помощь согласно протоколу лечения COVID-19.

В результате состояние здоровья пациентки улучшилось и 06.07.2020 года ее выписали из больницы.

Врачи говорят, что ее состояние не вызывает опасений. А она благодарит врачей за спасение.

«Низкий поклон всем медицинским работникам! Берегите себя», — сказала своим врачам 82-летняя Галина Хрущева.