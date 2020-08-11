На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации противоэпидемических мероприятий, сообщает primeminister.kz.

Министр здравоохранения А. Цой доложил о том, что за 10 дней средний показатель репродуктивности коронавирусной инфекции в РК снизился с 0,92 до 0,82. Доля выздоровевших составляет 73,6%, оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность коек снизилась на 61%, вызовы скорой помощи – на 62% (с 3232 до 1232).

«В целом, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер», — сказал А. Мамин, поручив Министерству здравоохранения с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации внести План поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение Государственной комиссии.