Российский супертяжовес Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта, передают Vesti.kz.

Бой стал главным событием вечера бокса в Брентвуде — арена установлена во дворе дома британского промоутера Эдди Хирна. На кону боя были два титула WBC: «временного» чемпиона мира, которым владел Уайт, и вакантный «бриллиантовый» пояс.

В четвертом раунде Поветкину дважды отсчитали нокдаун, но в пятом раунде россиянин неожиданно смог вернуться в поединок и нокаутировал Уайта, выбросив его за канаты. Видео нокаута смотрите здесь, а полный бой — по этой ссылке.

Для Поветкина, которому 2 сентября исполнится 41 года, эта победа стала 36-й (25 нокаутом) при одной ничьей и двух поражениях, а 32-летний Уайт теперь имеет два проигрыша при 27 победах (18 нокаутом).