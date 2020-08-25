Клуб из Нур-Султана проводит подготовку к новому сезону. Команда Юрия Михайлиса рассчитывает начать его в столице Казахстана, однако эпидемиологическая ситуация в стране может испортить планы «Барыса». Расскажем про расклады для клуба КХЛ.

Казань хочет переезда «Барыса»?

Руководство «Барыса» считает, что в Казахстане предприняли большое количество мер для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации. Отмечается, что идет улучшение ситуации. Именно это и позволит «Барысу» начать сезон дома. Календарь нового сезона КХЛ спланирован таким образом, чтобы казахстанский клуб провел первые матчи на выезде в России. Первый домашний матч в сезоне у «Барыса» запланирован на десятое сентября – в Нур-Султане должен пройти матч против «Куньлуня».

Для «Барыса» важно удачно начать сезон. В новом розыгрыше чемпионата КХЛ казахстанский клуб хочет пройти как можно дальше в плей-офф. К тому же после ухода Андрея Скабелки букмекерские конторы понизили шансы «Барыса» на второе место в Восточной конференции. По мнению экспертов Betonmobile.ru, новый тренер клуба из Нур-Султана еще должен доказать свой уровень в КХЛ. Лишь после первых матчей будет понятно, на что сможет рассчитывать «Барыс» под его руководством.

У себя дома казахстанской команде будет играть будет легче. Однако из-за пандемии «Барыс» рассматривает вариант с временным переездом в Казань. Планировалось, что «Барыс» будет выступать в казанском Дворце спорта, но его представители заявили, что не будут принимать матчи казахстанцев в новом сезоне КХЛ. Дело в том, что график работы арены уже расписан – лед будет занят фигуристами. При этом, в прессе появились сообщения о том, что «Барыс» достиг договоренности с «Ак Барсом» о возможном проведении домашних матчей в Казани в новом сезоне.

Кстати, хорошо, что из-за пандемии «Барыс» не снялся с КХЛ. Ведь другие казахстанские клубы, выступающие в ВХЛ, новый сезон пропустят. Такое решение приняла Федерация хоккея Казахстана. Поэтому «Сарыарка» из Караганды, «Торпедо» из Усть-Каменогорска и столичный «Номад» пропустят следующий сезон ВХЛ. В Казахстане решили, что из-за непредсказуемой и нестабильной эпидемиологической ситуации лучше отказаться от участия в лиге. Молодежная команда «Барыса» – «Снежные Барсы» – также отказалась от выступления в МХЛ. Все клубы проведут новый сезон в чемпионате Казахстана.

Что будет с Бойдом?

Один из лидеров «Барыса» и сборной Казахстана до сих пор не определился с продолжением карьеры. Дастин Бойд покинул состав «Барыса» по окончании минувшего сезона. В прошлом году 34-летний форвард провел пятьдесят один матч и отметился двадцатью очками.

Недавно Бойд отказался переходить в российский клуб, объяснив это семейными обстоятельствами. В СМИ сообщается, что Дастин может остаться себя дома в Канаде до ноября и лишь потом будет искать новый клуб.

Не стоит исключать вариант с «Барысом». Как передает официальный сайт 1xbet, букмекеры еще рассчитывают на возвращение этого игрока в состав клуба из Нур-Султана. Хотя ранее журналисты отмечали, что Бойд и его агент не контактируют с «Барысом». Дело в том, что между игроком и клубом возникли разногласия по причине выплаты бонусов и премий по контракту, истекшему тридцатого апреля.