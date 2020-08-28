На входе обязательное измерение температуры. Минимум перемещений внутри школы и в классе, чтобы сократить контакты учеников друг с другом.

Данияр Абишев решил отдать детей в частную школу. Доводы в пользу платного обучения у мужчины свои. Качественные знания, по словам отца школьников, можно получить только в традиционном формате обучения. Да и живое общение с одноклассниками никакой «Zoom» не заменит.

Данияр Абишев: «Здесь нам все понравилось. В классе будут обучаться по 10 учеников. Все санитарные нормы будут соблюдены. Да и качество усвоения предмета будет лучше. Не то, что в школах, где в классах сидят по 40 учеников, или — дистанционно».

Частные школы в Шымкенте откроются 1 сентября в том случае, если они малокомплектные: в классах не больше 15 учеников.

«Чтобы выполнить требования главного санитарного врача, а также руководителя управления образования, в этом году мы приняли — вместо четырёхсот пятидесяти учеников, всего — 250. В классах, площадью 50 квадратных метров, будут обучатся по 10-15 детей в обычном режиме. Мы подготовили целый комплекс мер, касающихся уборки и проветривания помещений, усиления дезинфекции, создания условий для соблюдения правил гигиены и учащимися, и персоналом», — говорит Фатих ТОСУН, директор частной школы

Позволить себе обучение в частной школе могут не многие. А потому о привычных занятиях ученикам среднего и старшего звена городских школ на время придется забыть — только дистанционно. На встречу пошли ученикам начальных классов. Для них открыли дежурные классы. Учителя с нетерпением ждут встречи с первоклассниками.

«Классы укомплектованы, В каждом классе по 24 ученика. Обучение будет проходить по желанию родителей. Дистанционно и очно. В моем классе пока изъявили желание учиться оффлайн — пятеро учеников», — рассказывает Нургуль Пирназарова, учитель начальных классов школы-лицея №77.

Ученики с первого по четвертый класс вновь смогут сесть за парты в очном формате, однако учиться придется по новым правилам. Ограничат передвижение детей внутри зданий – ученики должны будут заниматься в одном классе, в нем не более 15 детей.

«Для учеников начальных классов закупили 300 новых парт. Для соблюдения всех мер предосторожности в связи с коронавирусом мы закупили средства защиты, санитайзеры, мыло, на входе будут установлены дезинфекционные туннели, а перед входом — специальные дезковрики», — рассказал Толкын Аюбаева, директор школы-лицея №77

Младшеклассники в новом учебном году смогут при желании учиться и дистанционно, если этого захотят их родители. До начала нового учебного года остаётся четыре дня.

Шынар Оразова