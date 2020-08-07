В Туркестанской области участковый полицейский получил травмы, помогая местной жительнице.

К участковым инспекторам полиции МПС Мактаральского районного отдела полиции обратилась за помощью местная жительница. Женщина сообщила, что ее гражданский супруг не даёт ей видеться с ее несовершеннолетними детьми и насильно держит их у себя дома. Потерпевшей участковые инспектора полиции майор полиции Мурат Мусиров и капитан полиции Умирбек Сапарбаев выехали в сторону дома дебошира.

Стражи порядка встретили подозреваемого на улице, когда он сажал двух детей в свою автомашину. Мужчина не повиновался законным требованиям полицейских, оказал активное сопротивление и скрылся места происшествия. Участковые инспектора сразу же бросились в погоню, чтобы задержать дебошира. Полицейские преградили путь водителю и остановили автомашину.

Однако мужчина сбил одного из двух полицейских Умирбека Сапарбаева и снова скрылся в неизвестном направлении. Кроме того, в машине находились двое несовершеннолетних детей потерпевшей. Коллега, получившего травмы Умирбека, Мурат вызвал на подмогу полицейских.

Прибывшие стражи порядка доставили участкового инспектора с травмами ног в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Остальные полицейские погнались за подозреваемым, которого в результате задержали в собственном доме. В итоге, сотрудники полиции вернули несовершеннолетних детей их матери.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти» и начали досудебное расследование.

В свою очередь, мать двух детей, мальчика и девочки, искренне поблагодарила участковых инспекторов полиции МПС Мактаральского РОП, в том числе Умирбека Сапарбаева. «Я очень благодарна Вам. Желаю успехов по службе. Счастья вашим семьям. Пусть ни одна мать не будет разлучена с детьми. Спасибо вам!» — поблагодарила полицейских местная жительница.

В настоящее время состояние здоровья участкового инспектора полиции Умирбека Сапарбаева удовлетворительное, ему оказывается медицинская помощь.