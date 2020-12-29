Сегодня в два часа ночи во дворе многоэтажного дома №15 по проспекту Республики неизвестные напали на участковых.

Сотрудники местной полиции несли дежурство, когда наткнулись в одном из дворов на компанию мужчин,которые шумели и нарушали режим тишины.

Как рассказали очевидцы, нарушители проигнорировали замечания участковых и оказали сопротивление стражам порядка. Шестеро человек набросились на трех участковых.

Разбитые носы, рассеченная бровь, ссадины и кровь на лице — такие травмы получили стражи порядка в драке.

По словам очевидцев, молодые люди набросились на них с кулаками.

Мы ждем официального комментария от департамента полиции.

Анастасия Новикова