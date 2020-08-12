В Туркестанской области с 1 сентября 92% учащихся будут обучаться дистанционно.

Это мера направлена на поддержание стабильности эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил аким области Умирзак Шукеев.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. С согласия главного санитарного врача области традиционное обучение могут разрешить в отдаленных малокомплектных школах с численностью не более 180 детей. Таких школ в Туркестанской области 139, в их стенах обучается более 12 тыс. детей. В этой связи акимам районов и городов, управлению образования необходимо принять все меры безопасности. Прежде всего, школьный медработник должен следить за учениками в течение дня. Также нужно установить санитайзеры, а за каждой партой должен находиться только один ученик», — сказал У.Шукеев.

Кроме того, в ходе брифинга глава региона затронул вопросы проведения интернета в отдаленные села, предоставления компьютеров детям из малообеспеченных семей и обеспечения школьников книгами.

«На сегодняшний день у большей части учащихся из малообеспеченных семей нет компьютеров. В настоящее время Правительство прорабатывает это вопрос. Для учащихся региона приобретут более 57 тыс. компьютеров, их предоставят во временное пользование детям из малообеспеченных семей и педагогам для дистанционного обучения до конца первой четверти», — сказал глава региона.

Следует отметить, из 838 населенных пунктов области жители 707 имеют доступ к сети интернет и сотовой связи, в 131 населенных пунктах сеть интернет отсутствует. Для оптимального решения этой проблемы Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сотовые операторы совместно с АО «Казахтелеком» разрабатывают двухлетнюю программу развития.

В ходе подготовки к учебному году во всех учреждениях образования области было выделено 100% средств на приобретение учебников. До 25 августа все учащиеся получат необходимые учебники.

До конца года в области сдадут в эксплуатацию 48 школ.