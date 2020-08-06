Двоих пропавших детей нашли полицейские в Шымкенте, сообщает Otyrar.KZ.

4 августа в дежурную часть Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкента поступило сообщение от жителя города о том, что двое несовершеннолетних детей вышли из дома примерно в 14:30 часов и пропали.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Местной полицейской службы и следственно-оперативная группа нашли двоих детей на территории микрорайона Куншыгыс.

Заблудившиеся подростки не получили никаких телесных повреждений.

В настоящее время психолог школы и классный руководитель проводят профилактическую работу с данными подростками.