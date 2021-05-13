В дежурную часть Управления полиции Абайского района по номеру 102 обратилась местная жительница с заявлением о пропаже своих сыновей в возрасте 6 и 4 лет.

По словам матери, мальчики вышли из дома во двор поиграть, но спустя время пропали.

По данному сообщению стражи порядка незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате участковые инспекторы УПП №4 Абайского РУП в течение 20 минут нашли и вернули родительнице сыновей.

В свою очередь горожанка поблагодарила полицейских за оказанную помощь и оперативную работу.

Департамент полиции Шымкента просит жителей не оставлять детей без присмотра.