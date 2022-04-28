Пропавших детей вернули матери полицейские Туркестанской области

В дежурную часть Отрарского РОП обратилась одна из жительниц района и сообщила о пропаже двух детей, передает OTYRAR.

Женщина пояснила, что около 8:30 утра, она оставила сыновей 5 и 4 лет дома, а сама ушла на работу. Вскоре, после этого, женщина вернулась домой, но детей не обнаружила.

Перепуганная мать обыскала все близлежащие территории, уже после обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка опросили односельчан и жителей соседних сёл, осмотрели все места, где могли побывать дети — берега канала, детские площадки. В итоге мальчиков нашли во дворе многоэтажного дома в селе Шаульдер, расположенного на расстоянии 5-6 километров.

В настоящее время найденных детей полицейские благополучно передали матери. Как выяснилось, дети последовали за матерью, когда та вышла из дома. На полпути они не смогли найти её и на обратной дороге заблудились среди многоэтажек.

В свою очередь, стражи порядка призывают горожан не оставлять детей без присмотра во избежание несчастных случаев.