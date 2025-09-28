28 сентября – всемирный день борьбы против бешенства

При поддержке Всемирной организации здравоохранения ежегодно с 2007 года по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства 28 сентября проводится Всемирный день борьбы против бешенства. Цель его – привлечение внимания общественности к проблеме распространения бешенства и его последствий.

По оценке экспертов ВОЗ данное заболевание регистрируется на территориях большинства стран мира и ежегодно уносит жизни более 50 тысяч человек. В этом году в Казахстане было зарегистрировано 2 случая заболевания бешенством с летальным исходом.

В Енбекшинском районе города Шымкент случаев заболевания бешенством не зарегистрировано. Независимо от этого, хотелось бы напомнить жителям и гостям нашего города, что бешенство является острой особо опасной зоонозной (передающейся от животных) инфекцией, которая поражает центральную нервную систему, при отсутствии своевременной специфической иммунопрофилактики заканчивается в 100 % случаях летальным исходом от паралича центров дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Наше население, хоть и информировано о такой болезни и том, как она передается, но на практике часто после укуса подозрительного животного слишком поздно обращается за медицинской помощью.

В случаях, когда вы пострадали от укуса животного и не знаете, привито ли оно от бешенства или нет, необходимо промыть рану хозяйственным мылом под проточной теплой водой, обработать края раны 70% спиртовым раствором и немедленно обратиться к врачу. В экстренных случаях, когда нет возможности самим добраться до больницы, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номеру 103.

Домашние кошки и собаки заражаются, как правило, от крыс, ежей, лис, волков, шакалов или бродячих животных. Людям вирус бешенства передается через слюну больного животного – при укусе или при попадании слюны на кожу. Единственное спасение от бешенства – как можно быстрее после укуса пройти антирабическую вакцинацию. Профилактическое антирабическое лечение в городе Шымкент проводится централизованно в Шымкентской городской больнице №2 по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жандосова 92. Прививки от бешенства необходимо получить при укусе любого животного.

Отловом бродячих животных по г.Шымкент занимаются специалисты ГКП «Ветеринарная служба». Телефоны для справок и вызова бригады по отлову бродячих животных: 450522, 450505.

Ведущий специалист УСЭК

Енбекшинского района г.Шымкент

Калкабаева Д.