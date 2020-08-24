Уважаемые предприниматели г. Шымкент, напоминаем:

Для возобновления работы в рамках первого этапа снятия карантина предприниматели должны получить разрешение через infokazakhstan.kz.

Кроме того, пройти регистрацию на InfoKazakhstan.kz необходимо и бизнесу, который только возвращается к работе, и тому, который функционировал при карантине. Большая часть видов предпринимательской деятельности, около 90%, может без проверки возобновить либо продолжить работу в уведомительном порядке. Отдельные виды бизнеса после регистрации должны в обязательном порядке пройти проверку на соответствие санитарным нормам. К ним относятся торгово-развлекательные комплексы, торговые дома, торговые рынки пищевой продукции, непродовольственные рынки, детские оздоровительные лагеря как пришкольные, так и загородные.

МСБ, который подлежит проверке перед возобновлением деятельности, необходимо:

1 шаг. Зайти на сайт InfoKazakhstan.kz, зарегистрировать организацию через ЭЦП, скачать постановление главного санитарного врача, ознакомиться с санитарными требованиями к вашему виду деятельности. Заверить ознакомление электронной цифровой подписью.

2 шаг. Подготовить помещение согласно санитарным требованиям.

3 шаг. Пройти проверку мониторинговой группы.

4 шаг. Если все в порядке, получить в личном кабинете сайта и на электронную почту акт соответствия санитарным нормам – разрешение на возобновление деятельности и начать работать.

Для возобновления деятельности без проверки в уведомительном порядке, необходимо:

1 шаг. Зайти на сайт InfoKazakhstan.kz, зарегистрировать организацию через ЭЦП.

2 шаг. Скачать постановление главного санитарного врача и ознакомиться с санитарными требованиями, предъявляемыми к вашему объекту, и заверить ознакомление электронной цифровой подписью.

3 шаг. Получить в личном кабинете и на электронную почту акт о готовности, начать работать.

Электронное разрешение/уведомление нужно распечатать и разместить на объекте, в том числе на случай приезда мониторинговых групп. Если вы получили отрицательный результат, то после устранения всех замечаний вы можете подать заявку на получение разрешения повторно.