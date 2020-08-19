На подмосковном полигоне «Алабино» в Российской Федерации прошла жеребьевка заездов индивидуальной гонки «Танкового биатлона» с участием представителей команд из 16 стран.

Казахстанская команда будет выступать на танках желтого цвета и начнет первый заезд 25 августа с индивидуальной гонки в одной группе с танкистами из Кыргызстана, России и Узбекистана.

В команду Вооруженных Сил Казахстана на международный конкурс были отобраны танкисты – лидеры отборочных этапов. Всего в ходе предварительных этапов отобраны четыре танковых экипажа, представляющие региональные командования «Юг», «Восток», «Запад» и Десантно-штурмовые войска. Возглавляет команду заместитель начальника Генерального штаба ВС РК генерал-майор Адылбек Алдабергенов.

Конкурс «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2020 пройдет на полигоне «Алабино» с 23 августа по 5 сентября. Он проводится с 2013 года и по праву является самым представительным по числу стран-участниц и зрелищным, год за годом набирая популярность. В нынешнем году участие в «Танковом биатлоне» примут команды из 16 стран. Сильнейшими в конкурсе, как отмечают эксперты, являются танкисты Беларуси, Казахстана, Китая и России.

«Танковый биатлон» — единственный конкурс, в котором примет участие казахстанская команда в нынешнем году. Это значительно снижает возможности по завоеванию общекомандных призовых мест, так как побеждает команда, получившая большее количество побед в большем количестве конкурсов. Тем не менее, казахстанские бойцы настроены «по-боевому».

«Танковый биатлон» требует не только высокого мастерства в управлении танком, прохождении препятствий и ведении прицельного огня из пушки и пулемета, но и слаженности, координации действий членов экипажа, хорошей физической подготовки.