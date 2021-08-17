В подмосковном парке «Патриот» прошла жеребьевка первого этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр.

Стало известно, что казахстанская команда будет выступать в индивидуальной гонке в третьем заезде на танках зеленого цвета. Соперниками по заезду стали танкисты Азербайджана, Беларуси и Сербии. На старт первый экипаж Казахстана выйдет 24 августа.

Начнется танковый биатлон 22 августа с заезда танкистов Китая, России и Узбекистана, 23 августа в день открытия Игр пройдет заезд первых экипажей команд Венесуэлы, Вьетнама, Монголии и Сирии.

– Сегодня личный состав также будет ознакомлен с трассой соревнования, пройдет инструктаж по мерам безопасности. После этого экипажами будет осуществлен прием техники. Настрой у всех боевой, верим в успех нашей команды, – сказал старший тренер команды подполковник Адил Турсункулов.

Всего в международном конкурсе участвуют танкисты из 19 стран, которые разделены на два дивизиона. В первом дивизионе наряду с казахстанскими танкистами выступят команды Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, Монголии, Сербии, Сирии, России и Узбекистана. Второй дивизион составили сборные Абхазии, Катара, Кыргызстана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.