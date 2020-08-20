На подмосковном полигоне «Алабино» казахстанская команда по танковому биатлону приняли технику, на которой танкисты будут выступать в заездах.

По результатам жеребьевки команде Казахстана достались четыре танка, выкрашенных в желтый цвет. Под руководством офицеров группы технического обеспечения экипажи приняли технику, предоставленную организатором конкурса – российской стороной.

Было проверено техническое состояние танков, исправность и функциональность узлов и механизмов боевых машин. Также обращено внимание на техническое обслуживание танков и их непосредственную подготовку к эксплуатации.

По отзывам казахстанских военнослужащих, боевые машины находятся в удовлетворительном состоянии и позволяют выполнить все задачи в рамках конкурса «Танковый биатлон».

Перед состязаниями казахстанским танкистам еще предстоит провести подготовку и выверку вооружения, внимательно изучить маршрут трассы танкового биатлона.

Напомним, международный конкурс «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр-2020 пройдет на полигоне «Алабино» с 23 августа по 5 сентября. Казахстанская команда начнет первый заезд 25 августа с индивидуальной гонки в одной группе с танкистами из Кыргызстана, России и Узбекистана. Всего в состязании принимают участие танковые экипажи из 16 стран.