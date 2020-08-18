Об этом рассказал главный борец с коррупцией Шымкента,Асхат Жумагали.

По его словам, с начала года в городе, пресекли 34 факта коррупции. 30 не чистых на руку оштрафовали, некоторых из них осудили. дожидаются решения суда.

«К шести годам лишения свободы был осужден государственный инспектор Арапов, который в период чрезвычайного положения получал на системной основе взятки от предпринимателей за то, чтобы они беспрепятственно торговали продуктами питания на базаре», — рассказал Жумагали.

Пятая часть тех, кто берет взятки — руководители структурных подразделений госорганов. Шымкентские коррупционеры проворачивают схемы воровства бюджетных денег, проваливая важнейшие государственные программы.

Так, рассказал Жумагали, по линии госпрограмм выявлено 14 коррупционных преступлений в Шымкенте. По таким госпрограммам как «Цифровой Казахстан», «Денсаулык», «Нурлы Жол» сотрудники антикоррупционной службы возместили ущерб порядка 1 млрд 800 млн тенге.

Анастасия Новикова